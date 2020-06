‘Em viagem’ comentada com ‘Status’, de Tiago Casanova

A série “em viagem” comentada, entra na última semana de apresentação, em vídeo, das obras dos artistas madeirenses que participaram na exposição de reabertura da Quinta Magnólia.

Assim, esta segunda-feira, dia 29 de Junho, é a vez de Rita Rodrigues, investigadora integrada do ARTIS doutorada em Estudos Interculturais pela Universidade da Madeira, comentar a obra de Tiago Casanova.

A obra apresentada, Status, utiliza a impressão fotográfica em jacto de tinta sobre papel de algodão baritado, colada em Dibond 3 mm, usando como materiais, o mármore, acrílico e betão.

Este é o 19º vídeo da série ‘em viagem’ comentada, e que diariamente disponibilizados nas várias plataformas digitais do Governo Regional, incluindo o canal ‘Cultura Madeira’.

Sobre o artista

Tiago Casanova nasceu no Funchal, em 1988. É artista visual, com formação em Arquitectura pela FAUP, expõe o seu trabalho desde 2005 e foi um dos vencedores do Prémio Bes Revelação em 2012.

Recebeu também o prémio especial do júri no Festival A 3 Bandas 2015, em Madrid.