Elisa Silva dá a conhecer um dos temas que fará parte do seu primeiro álbum

Elisa Silva, que venceu o Festival da Canção 2020, celebrou ontem 21 anos e deu a conhecer um dos temas, que ainda não é o seu ‘single’ de estreia, mas que fará parte do seu primeiro álbum. A música chama-se ‘Entrega’ e foi escrita por Tainá.

“Hoje faço 21 anos e decidi dar-vos um presente. É uma pequena surpresa, mas é por isto que vocês talvez me seguem, porque gostam de me ouvir e estavam à espera de música nova. Chama-se ‘Entrega’, um tema escrito pela Tainá e que eu adaptei. Adotei-o também como meu. A letra e a melodia fazem sentido, desde a primeira vez que o ouvi. Sinto-me embalada, abraçada e serena, sempre que o oiço”, escreveu numa publicação feita no Instagram.

A cantora madeirense definiu este tema como “simples” e “genuíno”. “É tudo o que eu quero que sintam quando o ouvirem”, afirmou na mesma publicação feita naquela rede social.

Recorde-se que Elisa Silva irá participar no programa ‘Eurovision: Europe Shine a Light’, no dia 16 de Maio, que vai juntar os vencedores do vários países participantes na Eurovisão, através de videoconferência.

O festival em Roterdão foi cancelado devido à covid-19 e a canção vencedora deste ano, ‘Medo de Sentir’, não poderá representar Portugal na próxima edição por decisão da organização portuguesa. Algo que entristeceu a cantora madeira, conforme fez saber, no passado dia 28 de Abril, no ‘Programa da Cristina’, na SIC.