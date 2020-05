Eduardo Jesus diz que projecto ‘Visitas Cantadas’ terá continuidade

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença, no início da tarde desta sexta-feira (8 de Maio), na última gravação do projecto ‘Visitas Cantadas’, que teve lugar no Museu de Fotografia da Madeira, Atelier Vicente´s.

As gravações terminaram esta sexta-feira, com interpretação pela voz de Sofia Ferreira, acompanhada à guitarra por Pedro Marques.

Sofia Ferreira, fadista regional, lançou o seu primeiro álbum em 2019 ‘Minha Voz’, com temas inéditos do fadista Gonçalo Salgueiro.

A partir de agora, inicia-se o trabalho de edição, para a estreia dos ‘clips’ a 20 de Maio no canal YouTube ‘Madeira Cultura’. Os mesmos vídeos serão exibidos na RTP Madeira, a partir de Junho, revelou na ocasião Eduardo Jesus.

“A fusão entre a música, o património edificado e o conteúdo expressivo de cada uma destas infra-estruturas que estão sobre a alçada da Direcção Regional de Cultura revelou-se uma aposta ganhadora”, realçou o secretário com a pasta da Cultura em jeito de balanço desta iniciativa, acrescentando que “este é um projecto para ter continuidade” e que no futuro serão criadas “outras oportunidades de fusão das ofertas de natureza cultural”.

Esta iniciativa, realizada em vários pontos da ilha, foi a forma encontrada pela tutela para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo museus e que foi reprogramado devido à covid-19, através da oferta de serviços e experiências em formato digital.

Sobre o Atelier Vicente’s

O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, localizado na Rua da Carreira, nº 43 assenta sobre um dos dois únicos estúdios de fotografia oitocentistas existentes em Portugal.

Adquirido originalmente em 1865 por Vicente Gomes da Silva (1827-1906), possui entre o seu acervo, cenários, máquinas fotográficas, mobiliário especializado, molduras com fotografias originais, livros sobre técnicas fotográficas e um valioso arquivo fotográfico, com cerca de milhão e meio de exemplares, que remontam até a década de cinquenta do século XIX, para além de ter um núcleo relativo ao cinema.

Foi reaberto ao público a 29 de Julho de 2019, renomeado Museu de Fotografia da Madeira e afirma-se como o único museu nacional inteiramente dedicado à fotografia. Neste museu, está também depositado o material audiovisual da Direcção Regional do Turismo, colecção que inclui filmes – documentários – da autoria de: Hélder Mendes, João Pestana, António de Sousa, Luís Cabrita, entre outros.