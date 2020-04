Editoras lançam revista gratuita do Asterix com jogos e actividades

Para ajudar as famílias a manterem as crianças activas durante este período de confinamento, a Hachette, à qual pertencem as Editions Albert René, editora oficial da colecção Astérix, está a disponibilizar em todas as suas plataformas web uma revista gratuita do Astérix, com jogos, actividades e BD’s.

A periodicidade será semanal e o primeiro número acabou de ficar disponível neste link

Esta edição presta ainda tributo ao co-criador de Astérix, Albert Uderzo, que faleceu no passado dia 24 de Março, uma circunstância que a equipe editorial resume nesta frase icónica através da expressão “O céu caiu-nos em cima da cabeça!”

A LeYa e a ASA aderiram a esta iniciativa, assegurando a preparação e divulgação da versão portuguesa, também nas suas próprias redes sociais, no Clube de LeYtura e ainda na LeYaOnline através de um ebook que pode ser descarregado gratuitamente nesta plataforma.

Este primeiro número da Irredutíveis pode ser descarregado em formato ebook aqui ou em formato PDF aqui.