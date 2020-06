Duarte Encarnação comenta projecto de Desidério Sargo

A série de vídeos ‘em viagem’ comentada apresenta este sábado, 27 de Junho, ‘(in)confidências’, um dos trabalhos que marcou a exposição “em viagem”, no Centro Cultural – Quinta Magnólia.

Trata-se de um quiosque digital, vídeo e autocarro clássico de transportes público de Desidério Sargo.

O vídeo que se encontra disponível nas diversas plataformas digitais do Governo Regional, entre as quais, o canal YouTube ‘Cultura Madeira’, é comentado por Duarte Encarnação, doutorado em Belas Artes pela Universitat Politècnica de València e professor auxiliar no departamento de Arte e Design da Faculdade de Artes e Humanidades, Universidade da Madeira.