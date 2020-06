DJ Phill Me actua sábado no Sunset do Calhau Bar, na Calheta

Os Sunsets no Calhau Bar, na Calheta, estão de volta com boa música e um ambiente descontraído. Durante os sábados do mês de Junho, este espaço situado em frente ao Hotel Saccharum, tem sido animado por vários artistas regionais.

Ideal para fazer praia ou simplesmente relaxar e contemplar um belo pôr-do-sol e um entardecer diferente do habitual, o Calhau Bar volta a ser palco, no próximo sábado, 27 de Junho, de mais um ‘Sunset’, estando a actuação musical a cargo do DJ Phill Me, entre as 17h30 e as 21h30.