Diogo Goes inaugura galeria virtual no Jornal ‘A Pátria’

O artista plástico madeirense Diogo Goes, inaugurou esta semana uma galeria de Arte virtual que está disponível no site do jornal A Pátria – Jornal da Comunidade Científica da Língua Portuguesa, uma publicação científica da lusofonia editada pela Ponte Editora, que vai mostrar regularmente os trabalhos do autor madeirense.

Alguns trabalhos de Diogo Goes, como os desenhos intitulados ‘Caprichos de Goes- Porque no pudes?’, ‘Personna Canibal’, ‘Bailarinas com língua grossa - interpretação de Las Niñas, de Velásquez’ e ‘Pós-Modernismo, jamais’ e ‘Interpretação de São Mateus por Rembrandt’ entre outros, estão disponíveis desde 24 de Junho na Galeria de Arte Visual.

Diogo Goes é professor do ensino superior no ISAL, onde lecciona História da Arte e História de

Portugal. É investigador no Centro de Investigação Científica do ISAL e além de docente e artista plástico, é curador na Galeria Marca de Água e director de eventos no ramo empresarial e associativo. Licenciado em Artes Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, tem Formação Avançada em Gestão e Financiamento de organizações e projectos culturais; em Metodologias de Investigação e em Práticas Pedagógicas. É colunista em vários jornais e revistas.