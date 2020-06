Dia do Comando Territorial da Madeira assinalado com exposição

O Comando Territorial da Madeira, durante o período de 16 a 28 de Junho, irá realizar uma exposição fotográfica ‘100 Anos...100 Fotos’, no âmbito das comemorações do dia da unidade, que decorre a 23 de Junho, no concelho de Santa Cruz.

A mostra estará em exibição no Caniço Shopping e poderá ser visitada no Piso 1, de 16 a 28 de Junho, sendo a sua abertura oficial amanhã, no dia 16 de Junho, pelas 15 horas.

Para assinalar esta data, será também realizado um conjunto de iniciativas nos vários concelhos da Região Autónoma da Madeira.