O Teatro Municipal Baltazar Dias desafiou sete bailarinos madeirenses para a criação e interpretação de uma dança sob o mote: ‘Se a quarentena fosse uma dança...’.

“O objectivo é continuar a incentivar a criação artística, lançando o desafio para que os artistas continuem a criar arte durante este período de crise em que as salas de espectáculo estão vedadas ao público, remunerando os mesmos pelo seu trabalho”, explica um comunicado de imprensa da assessoria do Teatro.

Os vídeos, com duração entre 5 a 10 minutos, serão disponibilizados na rede do Baltazar Dias, entre 13 a 19 de maio, às 21 horas.

Sobre os bailarinos

Os bailarinos que irão participar nesta iniciativa incluem jovens e artistas já com uma carreira cimentada. A saber:

- Marco Olival, que estudou na Escola de Dança do Funchal e actualmente frequenta o Curso Especializado de Dança no Ginasiano Escola de Dança. Integra o espectáculo de teatro e dança ‘Margem’, de Victor Hugo Pontes, com texto de Joana Craveiro e Cenografia de F. Ribeiro.

- Beatriz Graterol, que concluiu o Curso Secundário de Ensino Artístico Especializado de Dança na Escola de Dança do Funchal e dançou nas peças ‘Endless’ e ‘Madeira’, do Grupo Dançando com a Diferença, coreografadas por Henrique Amoedo. Em Março de 2017 tornou-se membro do Quorum Ballet, sendo que 2019 foi convidada para participar no Ballet Beyond Border em Los Angeles onde arrecadou prémios de 1º classificada.

- Juliana Andrade, professora de dança do Conservatório – Escola das Artes, directora artística e coreografa de vários projectos, incluindo ‘O Ano da Morte de Ricardo Reis’ e ‘Snow Queen’. Frequentou a Escola Superior de Dança e é mestre em Educação Musical pelo Instituto Politécnico de Setúbal.

- Vítor Hugo Afonso, estudou no Conservatório – Escola das Artes e estuda, actualmente, na Escola Superior de Dança. Trabalhou como bailarino na Sublime Dance Company, na Companhia de Dança de Almada e no Quorum Ballet Companhia de Dança.carolina carloto.

- Margarida Menezes, professora no Conservatório – Escola das Artes, formada pelo Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Dança.

- Carolina Carloto, pertenceu ao Prestige Dance, estudou na Escola Superior de Dança e na University of Chichester. Em 2019 terminou o mestrado em Performance no Espaço Público da Fontys University.

- Leandro Rodrigues, professor no Conservatório e bailarino na Companhia Madeira Ballet Theatre. Estudou no Bolshoi Ballet Academy, na Escola Superior de Dança e no Centre International de Dance Jazz.