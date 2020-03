O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, vai apresentar um espectáculo no âmbito do projecto PANOS, desenvolvido pelo Teatro Nacional D. Maria II, para jovens entre os 12 e os 18 anos. O espectáculo será apresentado nos dias 13 e 14 de março, pelas 21 horas, no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, com encenação e direcção de actores da responsabilidade da professora Diana Pita.

O projecto PANOS visa estimular o encontro entre as novas dramaturgias e o teatro escolar/juvenil através de uma encomenda, anual, de peças originais a escritores com obra reconhecida, a serem representadas por grupos de actores adolescentes.

Em cada edição, a organização deste evento disponibiliza três peças acabadas de escrever, livres de direitos até ao fim do ano lectivo e pensadas para serem representadas por jovens, em estreia absoluta, e um workshop de preparação, em Novembro, para os responsáveis dos grupos com a presença dos autores.

Após isso, dão ainda a possibilidade aos grupos escolhidos por um comité de selecção, de apresentarem os seus espectáculos no festival de encerramento no D. Maria II – Festival PANOS.

Nesta edição, o PANOS conta com textos originais de Dulce Maria Cardoso, Gonçalo Waddington e Pascal Rambert. Após escolhidos os textos pelos grupos integrantes no Festival, estes apresentam ao júri o seu trabalho final. Os grupos seleccionados deste ano vão ter a oportunidade de interpretar a sua versão da peça numa das casas de teatro mais emblemáticas do país: o D. Maria II (Sala Garrett e Sala Estúdio).

Após análise dos três textos colocados à disposição pela organização, os 14 alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação escolheram ‘Lago’, de Pascal Rambert.

A peça escolhida pelos alunos Conservatório foi, nas palavras de Diana Pita “a que os desafiou, não só na interpretação mas também na análise e reflexão de temas como a competitividade, direitos da mulher e a juventude europeia. Aos poucos, foram descobrindo o que Pascal escondia no seu texto, um texto sem pontuação, onde as ideias voam, onde existiu espaço para a interpretação. Um trabalho que revelou ser um grande desafio e que, esperam, superar da melhor forma”.

A estreia de ‘Lago’, agendada para as 21 horas, do dia 13 de Março, contará com a presença de Gonçalo Frota, ex-jornalista do Blitz e do Sol, e actualmente colaborador do Público, enquanto elemento do comité de selecção do projecto Panos, que virá analisar a possibilidade deste grupo do Conservatório ser um dos poucos seleccionados a integrar o festival de encerramento do projecto, actuando no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.