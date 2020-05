O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira resolveu assinalar o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalado esta terça-feira, dia 5 de Maio, com a divulgação dos resultados do Concurso de Declamação de Poesia.

Esta actividade, que envolveu 40 alunos dos Cursos Profissionais do Conservatório, teve como objectivos incentivar os alunos participantes a desenvolverem o gosto pela poesia, pela leitura expressiva e dramatizada e pela escrita criativa em português.

De realçar que a IV edição deste concurso teve de adaptar-se aos constrangimentos provocados pela covid-19 e ser realizada on-line e de forma a que o público pudesse fazer parte da votação dos trabalhos.

“Este formato de votação mobilizou a comunidade escolar e educativa, de forma que alunos, docentes e não docentes, pais e familiares e também amigos pudessem apoiar os trabalhos a concurso, somando um total de 4.275 votos distribuídos por 9 grupos, e gerando directamente 21.105 visualizações de páginas no site do Conservatório”, revela a instituição em nota de imprensa.

As votações elegeram em primeiro lugar o vídeo com o poema ‘Ser-se artista’, escrito pela formanda Carolina Andrade do 2.º CPAE-I, onde participaram também os alunos Carolina Cardoso (2.º CPAE-I), Catarina Robinson (2.º CPIDC), Mariana França (2.º CPAE-I), Ana Luísa Pereira (2.º CPAE-I) e Carolina Gonçalves (2.º CPAE-I).

Em segundo lugar ficou um cover do poema ‘Ouvi dizer’, dos Ornatos Violeta, que teve a participação de Franscisco Coelho (2.º CPIJ), Matias Pires (2.º CPIJ), Daniel Correia (2.º CPIJ), Tomás Mendes (2.º CPIJ) e Madalena Vieira (2.º CPIJ).

Com a terceira classificação ficou a apresentação do poema original ‘Minas partidas, ideias nascidas’, de Gabriel Tozarin e Gabriela Assunção, do 1.º CPI. Neste grupo participaram também Gabriel Damasceno (1.º CPICT), Gabriel Marcos (1.º CPICT), Matilde Agrela (1.º CPIJ), Carolina Ferreira (1.º CPIJ), Carolina Faria (1.º CPISP) e Júlia Monteiro (1.º CPISP).

De referir que todos os vídeos e respectivos resultados encontram-se disponíveis no sítio oficial do Conservatório.

O IV Concurso de Declamação de Poesia foi uma actividade do serviço educativo da Biblioteca das Artes, gerida pelo Núcleo de Gestão de Bibliotecas sob a alçada da Direcção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação, que contou com o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação, do Núcleo de Produção Audiovisual e do Núcleo de Edições e Artes Gráficas.

A planificação do concurso começou no início do ano lectivo, fazendo parte de uma participação do projecto ‘Baú de Leitura’, da Direcção Regional de Educação.