No decorrer das orientações do comunicado do Governo emitido esta manhã, o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode adiou o evento ‘A Magia do Cinema e Teatro Musical’, programado para amanhã, 12 de Março, no Teatro Municipal Baltazar Dias, assim como o espectáculo de teatro ‘Lago’, agendado para os dias 13 e 14 de Março, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Foram também adiados o evento ‘Sons da Adega’, previsto para 13 de Março, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, o concerto interactivo agendado para 14 de Março, no Museu da Eletricidade – Casa da Luz, e o espectáculo ‘Hollywood em concerto’, agendado para os próximos dias 15 e 19 de Março, no Fórum Machico e no Centro Cívico e de Congressos do Porto Santo, respectivamente.

Todos os restantes espectáculos previstos no plano anual de actividades do Conservatório para os meses de Março e Abril, encontram-se igualmente suspensos, informa ainda o Conservatório que fará nova actualização sobre este assunto logo que possível.