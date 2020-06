Conservatório apresenta on-line manual de desenho animado

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta, no próximo dia 4 de Junho, quinta-feira, pelas 18 horas, através da plataforma Zoom, a sua mais recente edição. ‘Desenho Animado – Manual de apoio para Cinema de Animação’, da autoria de João Pedro Pereira, pretende ser uma ferramenta útil para aqueles que querem começar a criar as suas primeiras animações e bandas desenhadas.

A actividade de Cinema de Animação, que o Conservatório possui na oferta formativa dos Cursos Livres em Artes, é única na Região e no país em contexto de conservatórios oficiais. Por esse motivo, o professor da actividade e autor do manual, João Pedro Pereira, teve a necessidade de criar materiais pedagógicos próprios, de modo a organizar melhor esta disciplina e a procurar aumentar, de forma continuada e regular, a qualidade pedagógica. Consequência deste trabalho, os projectos destes alunos têm vindo a ganhar cada vez mais prémios e a ser seleccionados para diversos festivais internacionais de cinema de animação.

Neste contexto, o Conservatório decidiu apoiar o autor na criação desta edição, que é um material único em Portugal. Esta publicação tem 68 páginas e está repleta de exercícios para ajudar a desenhar mãos, narizes, olhos e a representar um personagem em diferentes posições.

A apresentação do livro, on-line com recurso à plataforma Zoom, estará a cargo de Paulo Esteireiro, contando com a presença do Presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, do autor e dos alunos do Curso Livre de Cinema de Animação. Está, igualmente, aberto a toda a comunidade educativa e demais interessados.

Para se juntarem a esta apresentação basta acederem ao link https://us04web.zoom.us/j/4664780400?pwd=WHpqcFBkUnExbFFNOFFqVW5ibTJVZz09, com o tópico ‘Lançamento do livro “Desenho Animado” de João Pedro Pereira e colocarem as seguintes credenciais: ID da reunião ‘466 478 0400’ e senha ‘cinema’.

O livro estará, posteriormente, disponível para venda na Loja On-line do Conservatório (lojaconservatorio.pt/), ao preço de 9,99 euros, que se destinam a apoiar os custos de produção desta edição.