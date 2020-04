Começa hoje divulgação dos trabalhos da iniciativa ‘Artesanato madeirense, Valorize, compre o que é nosso’

O Governo Regional através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura inicia este domingo, na plataforma digital do Museu Etnográfico da Madeira, a divulgação dos trabalhos e contactos dos artesãos.

Intitulada ‘Artesanato madeirense, Valorize, compre o que é nosso’, esta iniciativa tem como objectivo primordial, a recuperação e divulgação, através da partilha de obras de artesanato, de produção regional, dando assim a conhecer os artesãos madeirenses e incentivar a população em geral, a adquirir peças feitas pelos artistas da Madeira.

Para este domingo, o Museu Etnográfico divulga a obra dos irmãos Paula e Duarte Gomes, com oficina de cerâmica na freguesia do Paul do Mar, concelho da Calheta. É uma das poucas oficinas de cerâmica da região, instalada em 1994. Os primeiros trabalhos da oficina, foram réplicas dos azulejos hispano-árabes do século XVI. e tem marcado presença assídua nas feiras e eventos da Região, sendo que os seus trabalhos encontram-se à venda em várias lojas e museus do Funchal.

O secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, considera que esta iniciativa na área da cultura e que surge de forma espontânea, revela a capacidade de um povo, na entreajuda, de apoio e incentivo a uma área tão delicada como é a do artesanato.

“São gestos como este, que poderão servir de ‘arranque’ para outras iniciativas e que vem ao encontro do apelo feito pelo Governo Regional, no consumo e compra de produtos locais. Esta será, uma maneira de protegermos o que é feito e produzido na Região, e sobretudo, não deixar desaparecer um dos factores importantes, a nossa identidade cultural”, realçou.