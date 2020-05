Biblioteca Municipal do Funchal reactivou serviço de empréstimo em regime ‘take away’

Cumprindo a principal missão da Biblioteca Municipal assente na promoção do livro, da leitura e da democratização do seu acesso junto da população, a Biblioteca Municipal do Funchal reactivou o serviço de empréstimo em regime ‘take away’ para os detentores do cartão de leitor.

Assim, basta aceder o catálogo online em http://biblioteca.cm-funchal.pt/catalogo/ e efectuar a sua pesquisa e respectiva reserva. A entrega e recolha dos documentos será efectuada na entrada da Biblioteca.

Durante este serviço, serão aplicadas todas as normas de segurança, através da higienização dos livros antes da entrega ao utilizador e após a sua devolução. Todos os livros em regime de empréstimo serão colocados em quarentena antes de regressarem ao circuito de empréstimo.

Mais informações podem ser obtidas através do 291211133 ou em [email protected]