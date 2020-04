Baltazar Dias promove oficinas musicais com vários artistas

Um ciclo 6 oficinas musicais que irão juntar novo artistas nos meses de Abril e Maio, prolongando-se também em Junho e Julho. São eles: André Santos, Gonçalo Caboz, Mariana Camacho, Miguel Pires, Lidiane Duailibi, Norberto Cruz, Rui Camacho, António Lima e Helena Camacho. Artistas muito diferentes entre si, que representam a heterogeneidade no mundo musical.

As oficinais musicais não pretendem ser apenas concertos, mas momentos de partilha entre o público e o artista, repondo a ligação e a importância do público. Estas oficinas, em directo, têm um caracter pedagógico em que os artistas irão abordar os seus instrumentos musicais, a sua influência na música e irão tocar repertório original.

A primeira oficina decorreu no passado sábado, com André Santos, com a visualização de 2.800 pessoas, que tem trabalhado na área do jazz e da música tradicional revisitada. André Santos abordou a presença e a introdução da guitarra elétrica e da braguinha no jazz.

A segunda oficina será com o Norberto Cruz, a Lidiane Duailibi e o António Lima irão mostrar a importância e a história do bandolim na Madeira, revelando também novas composições musicais e como este instrumento ainda está tão presente. Daí que também haja um Festival Internacional de Bandolins de caracter anual.

Outra oficina será com o Rui e Helena Camacho que irão mostrar na sede do Xarabanda, uma série de instrumentos musicais tradicionais, contar a sua origem, a sua história, a sua influência e também algum do seu repertório.

A maioria das actividades será em directo, mas em todas as ocasiões, as pessoas terão oportunidade de colocar questões.