Atelier Vicente’s assinala Dia Internacional dos Museus com ‘jogo fora da caixa’

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s vai comemorar o Dia Internacional dos Museus, que este ano está subordinado ao tema ‘Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão’, através de um jogo didáctico, direccionado ao público em geral, que se interesse por fotografia, história, tecnologia, património e cultura.

O ‘desafio MFM’ denominado ‘Um jogo fora da caixa’ consiste num jogo de perguntas e respostas sobre o Museu de Fotografia da Madeira, tendo como subtemas: ‘As nossas origens’; ‘O nosso Espólio’; ‘Sobre fotografia’ e ainda ‘Curiosidades sobre fotografia’.

As perguntas encontram no interior de várias caixas hexagonais que se encaixam umas dentro das outras, como uma espécie de ‘matriosca’, um brinquedo tradicional da Rússia. Este passatempo irá decorrer durante uma semana, iniciando-se hoje, 12 de Maio, com a publicação de um vídeo, onde serão desvendadas as perguntas através de uma caixa por dia.

Todas as respostas para as questões levantadas no ‘Desafio MFM’ podem ser obtidas nos conteúdos que se encontram publicados na página facebook #mfmvicentes. Os jogadores podem participar nesta actividade, enviando as suas respostas até ao dia 17 de Maio, através de mensagem privada na referida rede social.

Os melhores 20 participantes serão premiados com entradas gratuitas no Museu de Fotografia da Madeira, cujos nomes serão anunciados num vídeo publicado a 18 de Maio.

Governante destaca iniciativa

Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura, considera relevante ser o Museu de Fotografia da Madeira, Atelier Vicente´s a começar as celebrações, uma vez que “este museu foi recentemente alvo de recuperação e restauro e a sua reabertura aconteceu em Julho de 2019, significando por isso, que há muito que este museu não fazia parte das comemorações deste dia”.

Pela importância a nível regional e nacional que este museu possui, o governante considera que a criação de um jogo que pretende premiar a criatividade a originalidade dos participantes “torna-se aliciante, até porque estamos em vésperas da reabertura dos nossos espaços museológicos” refere Eduardo Jesus.

Dia Internacional dos Museus

Desde 1977, que o ICOM, Internacional Council of Museums organiza o Dia Internacional dos Museus, um momento único para a comunidade internacional de museus que pretende chamar a atenção sobre o facto de que “os museus são um importante meio de intercâmbio cultural, enriquecimento de culturas e desenvolvimento de entendimento mútuo, cooperação e paz entre os povos”.

Em 2019, mais de 37.000 museus de 158 países e territórios participaram neste evento cultural.