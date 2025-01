Colômbia: o país do 'El Dorado'

A Intertours propõe-lhe para 2025 uma viagem pela diversidade, cultura e gentes deste grande país atravessado pela cordilheira dos Andes.

Com partidas de Janeiro a Novembro de 2025, o Circuito Essências da Colômbia tem a duração de 10 dias / 8 noites com passagem por Bogotá, Medellín (El Peñol e Guatapé) e Cartagena das Índias, cada cidade com a uma personalidade única, refletindo a história e a modernidade do país:

Bogotá, a capital, é uma metrópole vibrante que mistura tradição e modernidade; conhecida como a ‘Cidade da Eterna Primavera’, Medellín encanta com inovação e paisagens lindíssimas; Guatapé e El Peñol é um passeio imperdível para admirar as coloridas ruas de Guatapé e subir o monólito El Peñol para vistas deslumbrantes e Cartagena das Índias, uma das cidades mais belas e históricas da América Latina, encanta com as suas muralhas e atmosfera caribenha.

Com valores a partir de 2 550€ por pessoa em quarto duplo, este circuito inclui passagem aérea de / para Lisboa em voos regulares (classe económica), transferes em privado, 8 noites de alojamento com pequeno-almoço, 1 almoço (bebidas não incluídas); visitas em serviço privado com guias locais, excepto em Cartagena, em serviço regular (partilhado com outros clientes), taxas aeroportuárias e de combustível sujeitas a alteração e Seguro de viagem.

Não estão incluídos passagem aérea de / para Funchal, despesas de reserva, excursões opcionais, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada destino estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

