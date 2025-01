Uma chamada à transformação e à humanidade

Com a chegada de 2025, somos convidados/as a refletir sobre o passado e o futuro, num momento de introspeção onde as intenções surgem como sementes que clamam por cuidado e atenção. Contudo, mais do que promessas pessoais efémeras, este período deveria servir como uma oportunidade para nos tornarmos melhores seres humanos, mais conscientes das nossas ações e impacto no mundo.

Em cada fim de ano, a tradição das resoluções toma conta da sociedade. Metas relacionadas com o bem-estar e a saúde são as mais comuns. No entanto, qual é o seu verdadeiro propósito? Se optarmos apenas por mudanças superficiais, corremos o risco de negligenciar os problemas sociais que nos rodeiam. E que tal vermos além do nosso umbigo?

Num mundo tão dividido como o atual, abrir espaço para a empatia e amor é um ato revolucionário. É essencial escutar com atenção as pessoas que sofrem injustiças – seja pelo género, cor da pele, nacionalidade, orientação sexual, tipo de corpo ou condições socioeconómicas. Nenhuma pessoa devia ser atacada só por pertencer a um determinado país, religião ou etnia. Ainda assim, assistimos a generalizações que violam os direitos humanos, umas perpetuadas por entidades que “encostam à parede” no nosso país, e outras, no seu extremo e noutros países, que causam destruição e genocídios.

Em vez de nos isolarmos em bolhas individuais motivadas pelo egoísmo ou pela complacência cínica face aos problemas sociais, devemos lutar por uma consciência global que valorize a paz e a igualdade. As questões relacionadas com as mudanças climáticas, desigualdade social e conflitos bélicos exigem ações concretas e solidárias da parte de cada um/a de nós.

Trabalhar pela paz não significa apenas desejar um mundo sem guerra; trata-se também de sermos coerentes e de fomentar diálogos construtivos nas nossas relações diárias – seja nas redes sociais ou em contextos presenciais. O respeito pelas diferenças culturais e ideológicas deve ser cultivado, para transformar os conflitos em conversações produtivas que priorizem a compreensão mútua.

O conceito de igualdade vai além da mera aceitação das diferenças; implica agir ativamente contra qualquer forma de discriminação. Neste novo ano, podemos estabelecer como intenção trabalhar em prol da equidade – seja através de voluntariado, ou educando-nos sobre temas sociais relevantes, sem ir atrás de fake news. Cada ação conta.

A autoconsciência é também crucial, através da análise regular dos nossos padrões emocionais e comportamentais na busca pela melhoria contínua enquanto pessoas. Todos/as temos uma responsabilidade coletiva, e o que fazemos individualmente, ressoa no coletivo. Se queremos resultados diferentes, vamos continuar a fazer a mesma coisa? A mudança tem que começar em nós. Que em 2025 possamos assumir um compromisso com ações significativas, sejam elas grandes ou pequenas; todas elas têm potencial transformador quando realizadas com amor. Na verdade, só o amor é real, e por vezes esquecemo-nos disso. Feliz Ano Novo!