Celebre a magia do Natal no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel convida-o a celebrar as festividades de Natal em grande estilo! Seja para um almoço ou jantar em família, entre amigos ou para colegas de trabalho, o Hotel estará pronto para preparar convívios inesquecíveis para grupos, com uma grande variedade de opções que se adaptam a todos os gostos.

No elegante Restaurante Tipografia, localizado no centro do Funchal, pode escolher entre menus empratados, cuidadosamente preparados pelo Chef Executivo Maurício Gonçalves, ou buffets repletos de iguarias da época que prometem agradar a todos os paladares.

Deixe-se cativar pelo encanto do Castanheiro Boutique Hotel, personalize o seu convívio de Natal e desfrute!

Mais informação e reservas:

Email: [email protected]

Telefone: +351 291 200 100

Redes sociais:

facebook.com/castanheiroboutiquehotel

instagram.com/castanheiro_boutique_hotel