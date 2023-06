Aluno de 16 anos que agrediu professor em Felgueiras fica em prisão domiciliária

O aluno de 16 anos que agrediu na semana passada um professor com uma barra de ferro em Felgueiras ficou em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, sendo suspeito de tentativa de homicídio, anunciou o Ministério Público.

Segundo uma publicação no sítio da Internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, depois de presente a primeiro interrogatório judicial, no Juízo de Instrução Criminal de Penafiel, foram aplicadas ao arguido como medidas de coação a "proibição de contactar, por qualquer meio, com o ofendido e testemunhas dos autos, e a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica".

No dia 05 de junho, o jovem agrediu um professor de 46 anos, com um ferro, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Lagares, concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, provocando-lhe "ferimentos graves", segundo fontes dos bombeiros e da GNR.

O professor foi transportado de ambulância para o hospital de Penafiel com uma "ferida profunda na cabeça" e hematomas nos membros superiores e inferiores, disse à Lusa, à data, o comandante dos Bombeiros de Felgueiras, Júlio Pereira.

"A aplicação destas medidas sustentou-se na existência dos perigos de perturbação do inquérito, continuação da atividade ilícita e de perturbação da tranquilidade e paz públicas", lê-se na referida publicação.

A Procuradoria-Geral do Distrito do Porto refere ainda que o juiz de Instrução considerou indiciada a prática, pelo arguido, de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.