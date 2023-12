Sindicatos voltam a convocar greve na RTP entre hoje e dia 12 de Dezembro

Os sindicatos Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (Sinttav) e Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicação (SITIC) voltaram a convocar greve na RTP, entre hoje e dia 12 de dezembro, segundo um comunicado.

Na nota, as estruturas sindicais referiram que entregaram ao canal público dois pré-avisos de greve, sendo que o Sinttav marcou uma paralisação "abrangendo todos os trabalhadores da empresa com inicio às 00:00 horas do dia 02 de dezembro de 2023 até às 23:59 do dia 8 de dezembro de 2023".

Por sua vez, o SITIC enviou um pré-aviso de greve de 07 dias, "abrangendo todos os trabalhadores da empresa com início às 00:00 horas do dia 06 de dezembro de 2023 até as 23:59 de dia 12 de dezembro de 2023".

O Sinttav indicou ainda que foi recebido na quinta-feira, na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa nos Açores, "no âmbito da denúncia, à Inspeção Regional do Trabalho, referente ao trabalho precário na RTP Açores".

As estruturas lembraram ainda que se mantém "em vigor, por tempo indeterminado, a greve a todo e qualquer tipo de trabalho prestado em dia feriado, bem como a todo o trabalho suplementar".

Os trabalhadores da RTP têm levado a cabo sucessivas greves nas últimas semanas.

Entretanto, os sindicatos representativos dos trabalhadores da RTP entregaram, no mês passado, o seu caderno reivindicativo, no qual pedem um aumento de 10% na tabela salarial e demais matérias pecuniárias, segundo um comunicado.

Na nota, assinada por dez sindicatos, as estruturas indicaram que entregaram, no passado dia 15 de novembro, "ao Conselho de Administração da RTP a proposta conjunta de sindicatos para o caderno reivindicativo de 2024".

Esta proposta comum inclui um "aumento de 10% na tabela salarial e demais matérias pecuniárias", a subida do subsídio de refeição, a "recuperação do valor do trabalho suplementar" aplicado antes da troika e o aumento dos abonos por deslocação em serviço, bem como do valor do trabalho aos fins de semana.