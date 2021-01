T-Cross: O teu SUV!

O T-Cross está preparado para a tua rotina diária e para todas as aventuras espontâneas. Dá-te espaço e conforto, com a tecnologia que mais precisas.

É o SUV ideal para ti, por 149€/mês* e manutenção incluída.

*Campanha em Renting (Aluguer Operacional) para Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life 95 cv. Com 1ª Renda de 6.980€. Contrato de 48 meses e 40.000 km através da Marca registada e licenciada Volkswagen Financial Services. 100€ de despesas de abertura. Inclui manutenção completa, IUC, IPO, Assistência em Viagem, Linha de Apoio ao Condutor 24 horas e Seguro de Avarias. Campanha válida até 31/03/2021. Imagem não contratual. Limitada ao stock existente. Consumo médio (l/100km): 6,0; Emissões de CO2 (g/km): 135. Valores sujeitos a alterações em função do equipamento opcional escolhido.

Fala com o C. Santos VP através do 291 700 570 ou do e-mail [email protected] e fica a saber tudo sobre este modelo.

C. Santos VP | Volkswagen

Caminho do Poço Barral, 31 9000-155 Funchal