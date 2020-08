Céu pouco nublado e aviso para tempo quente na Madeira

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera-se para esta quinta-feira um céu pouco nublado, que poderá aumentar de nebulosidade a partir do final da tarde. Segundo o IPMA, também pode chuviscar ao final do dia em algumas zonas da Região.

O vento soprará de fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Oeste/Sudoeste e verificar-se-á uma pequena subida da temperatura máxima que vai rondar os 28 graus no Funchal e no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte as ondas de noroeste sobem até um a dois metros, enquanto na Costa Sul a ondulação não superará um metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.

Aviso para tempo quente

Todo o arquipélago está sob aviso amarelo até às 21 horas de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O tempo quente, que se espera abater na Costa Sul, Costa Norte, Regiões Montanhosas e ainda no Porto Santo motivam também alerta do IPMA relativamente ao Índice Ultravioleta (UV), que vai apresentar níveis muito elevados para a Madeira (10) e Ilha Dourada (9).

Daí que o risco de incêndio também motive alerta por parte deste Instituto, dado que o Índice FWI categoriza o risco como Muito Elevado para grande parte do Sul da Madeira, em alguns casos a atingir o Máximo nas Zonas Altas do Funchal e Santa Cruz.