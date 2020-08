Quadro de Cores: é melhor para a sua saúde e segurança

Com o desenvolvimento da pandemia, todas as indústrias hão-de beneficiar do uso de cores para limpar, até mesmo sectores que antes não necessitavam deste género de limpeza.

Um programa de limpeza com código de cores destina-se a ajudar a identificar os diferentes produtos de limpeza, como panos, toalhas e esfregões, para tarefas ou áreas específicas nas instalações.

Dentro da atividade da limpeza profissional, há muitas vantagens em desenvolver e integrar códigos de cores no programa existente, como por exemplo:

- Controle de infeções;

- Evita as contaminações cruzadas;

- Diferenciação de tarefas específicas ou trabalhos específicos;

- Identificação e separação entre áreas de risco elevado;

- Superação de barreiras de idiomas e de baixa escolaridade.

Um dos fundamentos da codificação de cores na limpeza profissional é a importância no controle de infeções e prevenção da contaminação cruzada entre diferentes áreas de risco.

Agora, com a nova conjuntura atual, sabemos que existem áreas de maior risco ou áreas/zonas de toque frequente, que necessitam de uma maior atenção relativamente à desinfeção feita.

Embora tecnicamente não exista um “padrão de cores”, existem tendências gerais que surgiram:

- Rosa: Usado em áreas de maior risco de contaminação cruzada e propagação de infeção – sanitas, bidés e urinóis.

- Amarelo: Usado para limpar objetos, superfícies e áreas de menor risco – banheiros, chuveiros, lavatórios e pias.

- Verde: usado em áreas onde os alimentos são manuseados e preparados – cozinhas.

- Azul: Usado em áreas de menor risco, como áreas comuns e para limpeza geral de superfícies, como vidro e espelhos.

Poderá optar por um outro padrão, desde que siga uma consistência relativamente ao uso das cores.

Panos Microfibras

A microfibra é um produto têxtil fabricado a base de fibras ultrafinas que lhe conferem uma série de propriedades superiores ao resto dos tecidos.

As fibras de microfibras são 2 vezes mais finas que a seda, 3 vezes mais finas que o algodão e 100 vezes mais finas que o cabelo humano.

Nada se compara à limpeza em profundidade das microfibras. Os panos com microfibras literalmente arrancam e absorvem a sujidade.

Não deixam pelos nem fios, o que evita uma segunda passagem.

Têm grande resistência a lavagens frequentes, uma vez que não encolhem, não se deformam, não perdem propriedades, só se vão desgastando com o uso diário.

Duram muito tempo. Podem ir a lavar a temperaturas até 95°, o que os torna extraordinariamente higiénicos.

