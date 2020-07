"Madeira precisa de um envelope maior" pois está mais "exposta ao turismo"

No âmbito de uma reunião do Grupo Parlamentar do PSD com a Direcção Regional dos Assuntos Europeus, esta quinta-feira, dia 30 de Julho, o deputado Bruno Melim reforçou que "a Madeira continua à espera da resposta do Governo da República no que concerne à distribuição de verbas, no âmbito do Fundo de Recuperação da União Europeia".

O social-democrata recordou que “a participação europeia tem assumido preponderância nos tempos actuais, atendendo a que, em virtude da pandemia de COVID-19, a Europa negociou o 'Next Generation EU', um programa de recuperação e resiliência para alavancar a nossa economia, para desenvolvimento dos Estados”. E, dado que esta verba é alocada aos Estados Membros, neste caso ao Governo da República, que a dividirá pelas suas regiões, defendeu que:

"A Madeira precisa de um envelope maior uma vez que está mais exposta ao turismo”.

"Aquilo que entendemos é que o modelo de capitação não pode ser o escolhido, uma vez que há crises que são mais pronunciadas consoante a estrutura económica de cada país", explicou.

"Ao contrário do que acontece com outros territórios do País, relativamente à Madeira, verifica-se, novamente, uma indefinição de critérios".

"Portugal beneficiará de um montante a rondar os 26 mil milhões de euros, entre subvenções e empréstimos, mas ainda não existe qualquer resposta sobre que verbas e como serão alocadas à Madeira",

observou o social-democrata.