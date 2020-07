O Reino Unido colocou as regiões autónomas portuguesas no corredor turístico com o país, mas deixou de fora o território continental. Para a Madeira é uma boa notícia, sobretudo quando o Governo Regional decidiu reabrir os aeroportos e a aguarda a retoma turística. “Isso para nós é uma grande satisfação. Um dos mercados principais da Madeira é o do Reino Unido e é imprescindível para nós termos este corredor turístico assegurado, disse o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante uma visita a uma exploração de gado no concelho de São Vicente.

O governante explicou ainda que a decisão, conhecida hoje, é também a confirmação de que a “estratégia da Madeira estava correcta”, nomeadamente a testagem à entrada para controle da saúde pública. Há também a destacar as diligências que foram feitas junto das embaixadas e por todo o Governo Português. Não há ainda data certa para a chegada de voos do Reino Unido, mas Miguel Albuquerque garantiu que está tudo a ser tratado com os operadores turísticos.

Sobre as preocupações manifestadas pela população, sobre os riscos inerentes à abertura, o líder regional disse que “é bom estarem preocupados. É sinal de que vão continuar a adoptar as medidas preventivas (…)”, mas disse também estar convencido que é possível a reabertura com confiança.

Recorde-se que o governo britânico publicou a lista de países que ficam dispensados da quarentena de 14 dias na chegada ao Reino Unido. Portugal Continental não integra a lista de países e territórios publicada pelo governo britânico.

Uma notícia que pode ler no microsite de Turismo do DIÁRIO.

E tal como o Dinheiro Vivo noticiou esta manhã, as restrições não se aplicam à Madeira e aos Açores, com a Madeira a ter luz verde para receber turistas ingleses a partir de amanhã.