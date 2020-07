Reino Unido registou mais 53 mortos

O Reino Unido registou 53 mortos de covid-19 nas últimas 24 horas, menos do que na véspera, mas identificou 769 novos casos de infeção, um aumento de 37%, de acordo com as autoridades de saúde britânicas.

Na terça-feira tinham sido registadas mais 79 mortes e 560 novos casos.

No total, desde o início da pandemia de covid-19 morreram 45.554 pessoas no Reino Unido entre os 297.146 casos de contágio verificados por teste, indicou a direção-geral de Saúde de Inglaterra (Public Health England).

Na atualização dos dados feita hoje, o número de pacientes hospitalizados baixou para 1.508 e o número daqueles com necessidade de ventilador desceu para 110.

As informações atualizadas são providenciadas pela Public Health England enquanto decorre uma investigação ao processo de contagem de mortes, o que levou o Ministério da Saúde britânico a suspender a publicação diária do número.

Investigadores da Universidade de Oxford questionaram o método usado pela Public Health England, pois inclui todas as pessoas que testaram positivo, independentemente se recuperaram do coronavírus mas sucumbiram por outro motivo.

Entretanto, hoje foram publicados detalhes sobre o uso de máscaras ou proteções para a cara em lojas, supermercados, centros comerciais, postos de correio e bancos, obrigatório em Inglaterra dentro de menos de 24 horas, a partir de sexta-feira.

O uso não será necessário em restaurantes, ginásios, bares, cabeleireiros, teatros e cinemas, mas será obrigatório para cafés e lojas que vendem comida para fora como sanduíches, a não ser que os clientes pretendam ficar no interior para consumir.

"Todos devem desempenhar o papel no combate a esse vírus, seguindo estas novas orientações", afirmou o ministro da Saúde, Matt Hancock.

O uso de máscara nas lojas já é obrigatório na Escócia e em vários países europeus, mas o governo britânico tem hesitado em impor a sua utilização e foi acusado de ser indeciso e de dar informações contraditórias sobre a medida.

O País de Gales anunciou que as máscaras vão ser obrigatórias nos transportes públicos a partir de 27 de julho, mas não estendeu a medida aos restantes espaços fechados.