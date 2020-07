Mais 29 casos elevam o total para 1.536 infecções em Moçambique

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 29 casos de infeção pelo novo coronavírus, que elevam o total para 1.536 casos positivos registados, mantendo-se com 11 mortos, anunciou o Ministério da Saúde.

"Os casos novos hoje reportados incluem 25 indivíduos de nacionalidade moçambicana e quatro indivíduos estrangeiros", lê-se num comunicado do Ministério da Saúde distribuído hoje à comunicação social.

Os novos casos, entre os quais uma criança de cinco anos, foram registados nas províncias de Maputo (01), Niassa (07), Nampula (07), Tete (01), Manica (02), Gaza (02) e Cidade de Maputo (09).

Dos casos já registados em Moçambique, 1.380 são de transmissão local e 156 são importados, enquanto 506 pessoas são dadas como recuperadas.

Duas províncias do norte de Moçambique registam o maior número de casos ativos, nomeadamente Nampula, com 229 infetados, e Cabo Delgado, com 208.

A capital moçambicana e a província de Maputo seguem com 183 e 191 casos ativos, respetivamente, estando as restantes províncias com menos de 55 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, em 22 de março, o país realizou 48.653 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de um milhão de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 23.265 pessoas suspeitas de covid-19 e 2.980 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 606 mil mortos e infectou mais de 14,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.