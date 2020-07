Cônsules e hoteleiros visitaram unidade de rastreio à covid-19

Algumas entidades da Região relacionadas com as actividades económicas e consulares visitaram, ontem, as unidades de apoio criadas pelo Governo Regional com o objectivo de conter e prevenir a covid-19 na Madeira.

A visita, com a presença dos cônsules de França, Noruega, Bélgica, Espanha, Finlândia e demais entidades relacionadas com grupos hoteleiros cá da ilha iniciou-se no Centro de Saúde do Bom Jesus. Nesta unidade, "a saúde tem uma equipa multidisciplinar, liderada pelo médico especialista em saúde pública, Maurício Melim, a trabalhar diariamente, de segunda a segunda, na monitorização da covid-19".

Concluída esta visita, o grupo deslocou-se para o Aeroporto Internacional da Madeira, onde teve a oportunidade de visitar a unidade de rastreio e de vigilância epidemiológica a todos os passageiros que chegam à Madeira, desde o dia 01 de Julho.

Na ocasião, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, reforçou a importância desta operação para assegurar o restabelecimento da normalidade das actividades na Região, "em segurança". O governante agradeceu a todas as entidades que se disponibilizaram em participar nesta visita.