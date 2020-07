Albuquerque participa em Reunião de Presidentes das RUP’S

O Presidente do Governo Regional da Madeira participa amanhã, 15 de Julho, numa Reunião de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, através de videoconferência.

As Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia representam um grupo de oito ilhas e arquipélagos distribuídos pelo mar das Caraíbas, Oceano Índico e Macaronésia, e um enclave continental na floresta amazónica, compostos por seis coletividades francesas do ultramar (Guiana, Guadalupe, Martinica, MaYotte, Reunião e Saint-Martin), duas regiões autónomas portuguesas (Açores e Madeira) e uma comunidade autónoma espanhola (as Ilhas Canárias).

Neste encontro de alto nível, os Presidentes terão oportunidade de abordar num primeiro momento o novo Instrumento Next Generation EU, debater o posicionamento comum a tomar sobre A Retoma e Resiliência Pós-Covid, bem como uma primeira abordagem à próxima Conferência de Presidentes – a vigésima quinta – prevista para Mayotte, a Região que preside atualmente à Conferência de Presidentes.

Terá lugar amanhã uma reunião por vídeo conferência com o Deputado ao Parlamento Europeu, Younous OMARJEE, que preside à Comissão de Desenvolvimento Regional daquele Parlamento, onde Miguel Albuquerque intervirá, bem como uma outra, de imediato, com a Comissária Europeia, Elisa Ferreira, responsável pela Coesão e Reformas, com intervenção ativa de todos os Presidentes em debate.

Este encontro é promovido na sequência das diversas diligências que as RUP têm desenvolvido, sendo neste momento o Presidente da Conferência o Senhor Soibahadine Ibrahim Ramadani, que Preside ao Conselho Departamental de Mayotte.