Família continua sem conseguir localizar rapaz que desapareceu no Caniçal

A família de Mário Jorge continua à procura de informações sobre o paradeiro do rapaz de 29 anos, que desapareceu no passado dia 22 de Junho, no Caniçal. No entanto, vários relatos partilhados nas redes sociais dizem tê-lo avistado na baixa do Funchal.

Até ao momento, são escassas as informações sobre o paradeiro de Mário Jorge, conhecido por 'Pombo'. Uma familiar confirmou ao DIÁRIO que as buscas foram intensificadas, mas até agora sem sucesso.

Desde o início deste mês, a família tem recebido relatos de que Mário Jorge terá sido avistado no Funchal, visivelmente mais magro e com uma camisola de capuz cinzento. Contudo, apesar destas indicações, o rapaz não foi localizado.

Quem tiver informações deve entrar em contacto com a PSP ou através dos números 962 823 107; 934 499 867 e 926 612 679.