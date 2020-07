Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta manhã chamados para resgatar um cão que caiu numa falésia, no Cais do Carvão, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, o animal estava a correr atrás de um gato quando ficou preso na escarpa. O cão foi, entretanto, retirado pela equipa de resgate e entregue aos donos.