Campeonato de futebol suspenso devido à imposição da lei marcial

O campeonato de futebol da Ucrânia foi suspenso devido à imposição da lei marcial no país, motivada pelo início de uma operação militar desencadeada pela Rússia, anunciou hoje o organizador da competição.

"Devido à imposição da lei marcial, o campeonato da Ucrânia foi suspenso", informa um curto comunicado publicado no sítio oficial da Primeira Liga na Internet.

O campeonato ucraniano é liderado pelo Shakhtar Donetsk, equipa que joga há anos fora da cidade, considerada a capital da região de Donbass, foco da tensão entre os dois países, com dois pontos de vantagem sobre o Dínamo Kiev, campeão em título, após a realização de 18 jornadas.

O defesa Nélson Monte, que esta época se transferiu do Rio Ave para o Dnipro, terceiro classificado na prova, a sete pontos do Shakhtar Donetsk, é o único jogador português a competir na liga ucraniana. O jogador está em fuga do país, confirmou o Maisfutebol num curto telefonema com o jogador, que se encontra bem e tem estado em permanente contacto com a embaixada portuguesa.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.