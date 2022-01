"É possível votar de forma segura, com distanciamento", garantiu Albuquerque

O presidente do Governo Regional recorreu esta tarde à sua página no Facebook para garantir que não razão para não aproveitar a oportunidade de decidir o futuro do País, exercendo aquele que é, também, um dever muito importante.

É possível votar de forma segura, com distanciamento e, desta maneira, manter viva a democracia que tanto custou a conquistar. Saibamos honrá-la e participar activa e civicamente em decisões que nos dizem respeito. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional