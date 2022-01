Menos afluência no Caniço

Nas primeiras três horas do dia eleitoral – até às 11 horas – as secções de voto na freguesia do Caniço, a mais populosa do concelho de Santa Cruz e das mais populosas da Região, registavam “médias de 160 votos por mesa”, de acordo com os dados apurados.

Uma fraca adesão que reflecte “menos afluência” comparativamente às últimas eleições Legislativas, em 2019.

“Normalmente estamos a chegar aos 300 votantes pelas 12:30”, comparou Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia.

O autarca espera que durante a tarde haja maior afluência… para combater a elevada abstenção.