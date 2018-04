Vitorina da Encarnação Pereira

R.I.P.

Faleceu

Seus filhos, Maria do Rosário Pereira e filho, Manuel João Pereira, esposa, filhos e neto, Lúcio Nicolau Pereira, esposa, filhos e netos, Matilde da Encarnação Pereira, marido e filhos, sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada Regional 222 Freguesia da Tabua – Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza amanhã, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas, para a Igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério local.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais participam que no próximo Sábado dia 21 de Abril, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento às pessoas que acompanharam o seu funeral, na Igreja Paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, pelas 16:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: ao Sr. Dr. Carlos Pastoria, às Assistentes Sociais ao Domicílio, ao Centro de Saúde da Ribeira Brava, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, ao Hospital dos Marmeleiros, Médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar 2º piso Medicina Interna o nosso muito Obrigado pelo vosso profissionalismo, carinho e dedicação para com a nossa ente querida. Muito Obrigado. Bem ajam.

Tabua, 15 de Abril de 2018