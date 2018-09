Três regras de ouro para uma utilização de produtos de limpeza segura

Limpeza, segurança e saúde

Todos nós temos diversos produtos de limpeza que nos ajudam a pôr tudo a brilhar! No entanto, estes produtos podem tornar-se perigosos quando mal utilizados. Confira as 3 regras de ouro que a empresa Seta Verde Higiene Lda recomenda para uma utilização segura de produtos de limpeza e para ter tudo a brilhar:

Regra nº 1 – Leia os rótulos!

Todos os produtos de limpeza contêm informação muito importante no rótulo, incluindo recomendações de utilização e de segurança. A leitura dos rótulos na íntegra permite utilizar o produto de modo a tirar o máximo partido do produto e em segurança. De um modo geral, é recomendado que se utilize luvas. Na leitura de rótulos poderá identificar o tipo do produto, as regras de utilização, informações de segurança e de armazenamento. De certeza que já leu muitas vezes a seguinte afirmação nos rótulos “Mantenha fora do alcance de crianças”, pois estes produtos com estas afirmações são perigosos e tóxicos quando em contacto com o corpo. Outra questão que vale ressaltar são as informações de segurança quanto ao uso dos produtos de limpeza em formato de solução. Sabe aqueles que usamos para limpezas mais profundas que, na sua grande maioria, são produtos manipulados e vendidos em lojas especializadas? Então, estes tipos de produtos devem ser manuseados com cuidado e devem sempre ser usados com luvas.

Outra informação importante que também deve ser observada é sobre como guardar o produto. Geralmente os produtos de limpeza de uso geral devem ser guardados em locais secos, e bem ventilados e, de um modo geral, os produtos de limpeza devem ser mantido na embalagem original e na posição vertical, para evitar derrames. Muitas pessoas recorrem ao armazenamento de produtos de limpezas em embalagens de água ou sumos, o que é extremamente perigoso, podendo ser confundidos com produtos alimentares. Porém, convém verificar se existe alguma orientação específica descrita no rótulo da embalagem. Ler o rótulo do produto e ver exactamente como ele deve ser usado faz toda a diferença na sua limpeza. Para informação mais detalhada sobre todos os aspectos relacionados com a segurança do produto, disponibilizamos a ficha de dados de segurança.

Regra nº 2 – Lixívia? Só com água!

É comum achar que se pode misturar a lixívia com outros detergentes de modo a aumentar a eficiência da limpeza. No entanto, a lixívia é rapidamente degradada na presença de vários compostos presentes nos detergentes o que, na realidade, diminui a eficiência da lixívia. A utilização mais correcta e segura é utilizar um detergente para a lavagem das áreas a limpar e depois utilizar uma solução de lixívia diluída, conforme as instruções do rótulo, para efectuar a desinfecção. Também é comum misturar a lixívia com vinagre. Esta mistura provoca uma reacção química que liberta cloro em forma de gás. Este gás é tóxico e corrosivo, provocando ardor nos olhos e pode potenciar problemas respiratórios. A mistura de lixívia com álcool origina uma reacção química que liberta clorofórmio, um gás que em tempos foi utilizado como anestésico, mas abandonado pelo seu elevado grau de toxicidade.

Regra nº 3 – Faça você mesmo... ou não!

Muitos “sites” sugerem receitas de produtos de limpeza “faça você mesmo”. A maioria destas receitas caseiras alegam ser amigas do ambiente, no entanto, além de serem menos eficazes que os produtos de limpeza convencionais, podem representar algum perigo. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, o ingrediente mais comum neste tipo de receitas, que tem um pH alcalino e quando misturado com vinagre, que contém ácido acético, provoca libertação de gás (dióxido de carbono). Se esta mistura for colocada num recipiente fechado, o aumento da pressão dentro do recipiente pode provocar o rebentamento deste.

A Seta Verde Higiene, Lda dispõe de uma gama de produtos adequados para a limpeza doméstica e industrial totalmente eficaz! A nossa empresa também disponibiliza formação específica para a melhor utilização de todos os produtos em segurança.

Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e como poderão contribuir para melhorar o seu bem-estar e da sua família e conseguir poupanças assinaláveis.

Telefone: 291 930 500

E-mail: biosolucoes@setaverde.pt

Consulte https://www.exterminio.pt/pdfs/setaverde.pdf para conhecer os nossos produtos e serviços.

Biosoluções® – amigo do ambiente!