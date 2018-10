SOS Lavandaria: O que posso fazer para retirar aquelas nódoas tão difíceis?

“Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje” é um ditado antigo que se aplica a todas as situações do nosso quotidiano e, quando falamos em remoção de nódoas, é fulcral porque, quanto mais antigas as nódoas, menores são as hipóteses de removê-las com sucesso.

A remoção de nódoas difíceis como as de relva, molhos, chocolate, frutas, sangue e tantas outras muitas vezes estragam as peças de roupa e obrigam à sua substituição levando a custos elevados desnecessários.

Quando uma peça de roupa está suja com alguma nódoa, o primeiro passo para tirar a nódoa da roupa é remover o máximo da sujidade que puder com um pedaço de papel absorvente, como é exemplo o papel de cozinha. Depois é importante colocar a peça debaixo de água corrente, para que receba água fria em abundância. Para evitar que a nódoa seja absorvida ainda mais pelo tecido, aconselhamos deixar a roupa do avesso quando está debaixo da torneira, caso contrário, a sujidade vai penetrar nas fibras da peça. Para ajudar a sujidade a sair também pode aplicar uma pequena quantidade de detergente líquido sobre a nódoa. Também recomendamos a imersão da roupa numa bacia, durante algumas horas, com detergente líquido ou em pó e um pouco de água. Esta técnica ajuda a amolecer a sujidade que se agarrou à fibra do tecido, facilitando a sua remoção. No caso destas medidas resolverem o problema, a roupa de seguida pode ser lavada como habitual, mas de preferência com água morna ou fria, uma vez que o calor ajuda a fixar as nódoas no tecido.

Regras básicas para tirar nódoas

- Comece por remover o excesso de sujidade - Evite esfregar e faça movimentos do exterior para o interior da nódoa para que não aumente!

- Depois de identificar a origem da nódoa e o produto mais indicado para eliminá-la, verifique a resistência do tecido, experimentando num local pouco visível (a bainha, por exemplo) com um pano branco. Se o tecido desbotar, terá de optar por outro produto. Depois de removida a nódoa, passe bem por água para eliminar quaisquer resíduos do produto utilizado.

- Se ficar uma auréola depois de ter limpado a nódoa, pode ser necessário utilizar produtos branqueadores ou tingir a peça. Os tecidos brancos e laváveis podem ser branqueados por completo, mas é conveniente experimentar primeiro numa zona pouco visível do tecido. Utilize um pano branco que não largue pêlo e faça a aplicação ao de leve para não danificar a cor do tecido. Enxague abundantemente, para evitar que eventuais resíduos do produto possam actuar durante a secagem ou quando passar a ferro, estragando o tecido.

A fase da triagem da roupa, que pode ver num artigo já publicado, é ideal para observarmos as peças de roupa.

Antes de cada lavagem, à identificação das nódoas presentes e aplicação de um produto tira-nódoas adequado dá-se o nome de “pre-spotting”.

No entanto, na maior parte dos casos, este tratamento pode ser feito após a lavagem da roupa, de modo a eliminar alguma nódoa que a lavagem não foi capaz de remover. A este procedimento chama-se “post-spotting”.

À primeira vista parece mais racional utilizar apenas o “post-spotting”, no entanto, este procedimento apresenta uma desvantagem, especialmente quando falamos em nódoas de sangue e outros fluidos biológicos, que podem ser fixadas ao tecido durante a lavagem, especialmente em temperaturas elevadas. Portanto, é importante a boa identificação da nódoa e a decisão na utilização de cada método de tratamento de nódoas, o “pre-spotting” ou “post-spotting”.

A empresa Seta Verde Higiene Lda. apresenta o seu Kit Tira-Nódoas, composto por 7 produtos especialmente formulados para a remoção de nódoas difíceis:

- Purasol: especialmente concebido para a remoção de nódoas como alcatrão, cera, laca, cola e pastilha elástica. Os melhores resultados são conseguidos com o método “post-spotting”;

- Lacol: ideal para remover nódoas de tinta (de carimbo ou de esferográfica), verniz, fuligem, lápis de cor, maquilhagem, óleo mineral, papel de carbono e outras semelhante. Adequado para os procedimentos “pre” ou “post-spotting”;

- Quickol: indicado para a remoção de nódoas que contenham albumina (clara de ovo), batom, bagas de frutos, café, chá, chocolate, fruta, ferrugem, iodo, mostarda, entre outras nódoas semelhantes. Adequado para “pre” ou “post-spotting”;

- Colorsol: formulado para remoção de açúcar, maquilhagem, mostarda, lodo, papel de carbono, tinta a óleo, cera natural ou sintética, verdete, vinho tinto e outras semelhantes. Adequado para “pre” ou “post-spotting”;

- Frankosol: adequado para retirar manchas de fruta, laca, espinafres, licores, perfume, relva, sangue, tabaco e ainda alguns tipos de tinta. Adequado para “pre” ou “post-spotting”;

- Blutol: concebido para retirar nódoas de albumina, cerveja, chocolate, creme, desodorizante, mel, molhos de peixe ou de carne, sangue, transpiração, entre outras semelhantes. Adequado para “pre” ou “post-spotting”;

- Cavesol: ideal para remover nódoas de café caneta de feltro, chá, ferrugem, fruta, lápis de cor, licor, maquilhagem, entre outras nódoas da” ou “post-spotting”;

O Kit é fornecido com os 7 produtos e um quadro a indicar os tipos de nódoas que cada um dos produtos é mais indicado, um jarro e um funil para maior comodidade de utilização e uma estrutura de armazenamento que pode ser fixada à parede de modo a racionalizar o espaço disponível e uma melhor organização.

ATENÇÃO!

Quando utilizar um tira-nódoas: leia atentamente as instruções de utilização – trabalhe ao ar livre ou numa divisão bem arejada – não fume nem trabalhe perto de uma chama ou de qualquer fonte de calor – utilize apenas panos ou papéis de cozinha brancos – aplique o produto do exterior para o interior da nódoa, para que esta não alastre – tenha em conta que, por vezes, só com uma segunda aplicação ou uma lavagem suplementar se consegue eliminar completamente uma nódoa. Não misturar produtos tira-nódoas diferentes. Se for necessário experimentar outro tira-nódoas, enxaguar abundantemente com água fria para remover os resíduos do produto usado anteriormente.

O FUTURO!

Tendo em conta a dificuldade em retirar determinados tipos de nódoas e o risco de danificar a peça, tornando-a obsoleta e obrigando a custos elevados para a sua substituição antecipada, o futuro é a prevenção! Já estão no mercado alguns produtos que contêm nano partículas, estas formam uma camada invisível nos têxteis que impedem a penetração da sujidade nos mesmos e, por consequência, tornam a sua limpeza mais fácil, rápida e menos dispendiosa.

Boas Limpezas!