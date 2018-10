Sabe escolher conscientemente os diversos produtos, acessórios e equipamentos disponíveis no mercado e as suas funções específicas?

Não precisa de uma parafernália de produtos e acessórios de limpeza que ocupam muito espaço e quase nunca são utilizados. A escolha de produtos multifuncionais, acessórios e equipamentos de limpeza adequados são a chave para o sucesso!

Produtos:

- Multiusos com desinfectante neutro: o seu pH neutro garante que é seguro utilizar em quase todas as superfícies laváveis, podendo ser utilizado em toda as áreas, especialmente nas loiças sanitárias, na cozinha e pavimentos;

- Creme de limpeza: é um produto multifuncional com partículas abrasivas e é especialmente indicado para a cozinha e casa-de-banho;

- Limpa vidros: prefira os produtos que não contêm amoníaco, pois estes podem ser utilizados não só para a limpeza dos vidros mais também monitores de TV e computador;

- Detergente com desinfectante para sanita: normalmente são espessos, de modo a aumentar o tempo de contacto do produto com a superfície e têm embalagens com “bico de pato”, de modo a chegar às zonas de difícil acesso;

- Limpa-móveis: não deve ser sempre utilizado, de modo a não haver uma acumulação de cera nas superfícies, podendo ser substituído por um pano de microfibra seco ou ligeiramente humedecido;

- Desengordurante: produto essencial para a limpeza da cozinha, em especial da placa do fogão, forno e exaustor. Este tipo de produtos facilita a desagregação das gorduras das superfícies, tornando a limpeza mais fácil e rápida;

- Lava pavimentos: não é essencial, podendo ser facilmente substituído por um multiusos, a não ser que o tipo de pavimentos necessite de produtos com características especiais;

- Detergente para roupa: prefira um detergente de boa qualidade que seja adequado para lavagem a baixa temperatura para racionalizar o consumo de electricidade;

- Amaciador para roupa: prefira um produto concentrado, pois terá maior rentabilidade;

- Tira-nódoas: determinados tipos de nódoas requerem um pré-tratamento antes da lavagem. Pode optar por um tira-nódoas universal ou por adquirir um “kit” composto por vários produtos específicos para cada tipo de nódoa.

Acessórios e equipamentos:

- Luvas: por motivos de segurança e saúde, utilizar um par para a limpeza da sanita e outro par para o resto das limpezas;

- Aspirador: deve ser adequado ao tipo de pavimento, por exemplo, um pavimento alcatifado requer características e acessórios específicos. Esta informação consta no rótulo do equipamento, de modo a facilitar a escolha do consumidor – Seja atento à mudança do saco e limpeza do aspirador para evitar mau cheiro;

- Panos de microfibra: devem de existir pelo menos 4 cores diferentes: rosa ou vermelho para a casa de banho, verde para a cozinha, azul para os vidros e amarelo ou laranja para os móveis;

- Esponjas: uma para a cozinha e outra para a casa de banho, de preferência de cores diferentes para evitar a troca;

- Balde com espremedor: 2 baldes de 5L com respectivo espremedor, um para ser utilizado para água limpa com detergente e outro balde para água suja;

- Esfregonas ou mopas: é conveniente não misturar a sua utilização em áreas interiores e exteriores;

- “Kit” limpa vidros composto por peluche, guia com borracha e um puxador, facilita a limpeza de vidros, tornando a limpeza mais rápida, fácil com melhor resultado.

Não esquecer de, no final da limpeza, lavar todo o material, de modo a estar sempre pronto a utilizar, além de prolongar a sua vida útil.

Se para a lavagem utiliza a máquina de roupa, recomendamos lavar separadamente e não utilizar amaciador, pois este produto diminui a electricidade estática das fibras, o que diminui a eficiência das microfibras.

