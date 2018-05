Quer ver o seu carro a brilhar ? Nós podemos ajudar!

Todos os veículos necessitam de ser limpos periodicamente. A maneira mais cómoda, mas também a mais dispendiosa, é deixar que os produtos especializados façam o trabalho.

Siga os nossos conselhos para conseguir a lavagem perfeita:

- Estacione o carro num local protegido do sol

À sombra, a secagem do veículo processa-se de um modo uniforme. Ao sol, a evaporação é irregular e surgirão manchas na pintura. Pela mesma razão, não se deve lavar o carro se a chapa estiver quente.

- Feche bem todas as janelas

Certifique-se, antes de iniciar o processo de lavagem, de que fechou correctamente todas as janelas e portas.

- Coloque tudo o que vai usar perto do carro

Reúna os materiais de que vai precisar: detergente para automóveis, muita água (o ideal são três baldes, dois para lavar, um para enxaguar), uma mangueira, panos ou panos microfibras para secar o veículo, luvas para lavar carros, uma esponja grande, um esfregão de qualidade e, se possível, uma escova só para os pneus.

- A lavagem

Comece por usar a mangueira para soltar e amolecer os resíduos de sujidade (não coloque o jacto muito forte para não danificar a pintura). Num balde cheio de água, acrescente o detergente na quantidade recomendada pelo fabricante. Se o carro estiver muito sujo use um balde só para os vidros e carroçaria e outro para os para-choques e rodas.

Utilize luvas, suaves para a pintura, molhadas no balde com água e detergente, iniciando o processo por cima. Dessa forma, o detergente vai escorrer aos poucos e não vai precisar de passar duas vezes pelo mesmo local. Se o carro estiver muito sujo, deixe a água e o detergente actuar por alguns minutos. Tenha cuidado ao remover dejetos de aves e insectos.

Recorrendo a outro balde de água limpa, vá enxaguando as partes do carro à medida que estes se apresentem lavadas e passe a mangueira logo de seguida. Não deixe o detergente secar, pois pode manchar a pintura. O ideal é limpar o veículo com panos próprios antes de este secar naturalmente.

Deixe a parte inferior e as rodas do carro para o fim. Geralmente, essas são as partes mais sujas do carro. Use uma escova para rodas longa e fina para alcançar todos os cantos. Se necessário, use a mangueira para tirar a maior parte da sujidade. Limpe as laterais dos pneus com uma escova de plástico e use a mangueira para lavar a parte inferior do carro. No final, volte a passar a mangueira e a secar o carro com panos de microfibra. Depois de seco, aplique cera (ou um polímero apropriado) - esta irá proteger a pintura do sol.

- Por dentro

Aspire o interior do carro. Até mesmo as dobradiças e a parte interna das portas devem ser aspiradas. Antes, retire os tapetes e limpe-os à parte. Se necessário use esponja e shampoo.

Recorra a produtos apropriados para limpar e proteger os plásticos e couro do tablier, consola e forros. O silicone protege contra os raios solares, revitaliza a superfície e cria uma película contra a poeira.

A Empresa Seta Verde disponibiliza, aos seus clientes, produtos da gama automóvel e oficinas da marca Biosoluções.

A Seta Verde Higiene, Lda. possui uma oferta variada de produtos de limpeza da sua marca registada Biosoluções e sistemas de higiene e limpeza adequados aos diferentes sectores de actividade (Cozinha – Housekeeping – Lavandaria – Automóvel & Oficinas entre outros), conjugando o aumento da rentabilidade, a diminuição dos custos e o aumento da produtividade.

Contacte-nos para mais informações:

Telefone:+291 930 500

E-mail: biosolucoes@setaverde.pt

Consulte https://www.exterminio.pt/pdfs/setaverde.pdf para conhecer os nossos produtos e serviços.

Boas Limpezas!