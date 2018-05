Estamos a pagar por água ou por produto?

Encontrar um produto de limpeza que se adequa às nossas necessidades pode ser um desafio. O objectivo principal deve ser a limpeza mais eficaz, rentável, rápida e eficiente.

O mercado oferece uma vasta gama de produtos. Pretendemos com este artigo dar a conhecer 5 critérios muito úteis na altura de escolher os seus produtos de limpeza.

Nem sempre o que parece mais barato é efectivamente o mais económico...

Aqui vão ‘5 luvas’ que podem ajudar na sua avaliação:

1) O Produto é eficaz?

2) O Produto é eficiente?

Os conceitos eficácia e eficiência são muitas vezes confundidos. A Eficácia prende-se com a avaliação dos resultados obtidos face aos objectivos propostos. A Eficiência toma em consideração os recursos utilizados para o cumprimento dos objectivos.

3) O produto é pronto a usar ou concentrado?

Os produtos existentes no mercado encontram-se sob 2 formas: concentrados ou prontos a usar. Por regra, é preferível optar pelos produtos concentrados, no entanto, é necessário analisar o custo da solução pronta a usar, de modo a comparar dois ou mais produtos nas mesmas condições.

Os produtos prontos a usar são produtos diluídos, ou seja, não necessitam de nenhum tipo de preparação, estando focados no consumidor doméstico. Contudo, não são económicos e, por isso, menos fáceis de se serem aplicados na limpeza profissional. A avaliação deve ser feita por comparação com outros produtos que reclamem o mesmo efeito, avaliando critérios de eficiência como a diluição, o método de aplicação, o método de enxaguamento e o tempo de secagem.

4) A segurança da sua utilização está garantida?

É necessário tomar em conta os riscos e equipamentos de protecção individual necessários para garantir a segurança de quem o utiliza. Esta informação tem que constar no rótulo e ficha de dados de segurança do produto. As fichas de segurança são extremamente importantes e obrigatórios por lei, pois permitem identificar quais são os agentes químicos existentes nos produtos em causa e auxiliam na averiguação dos riscos para a segurança e saúde dos operadores, assim como as medidas a tomar de modo a prevenir acidentes. Exija-a sempre!

5) A gama de produtos escolhido é adequada à sua realidade?

É necessário definir as necessidades:

- da limpeza

- da desinfecção

- do tratamento

- da protecção

Boas Limpezas!