Xtravel dá quatro opções aos finalistas

A XTravel acaba de emitir um comunicado relativo à viagem de finalistas que se realiza no final deste mês, e que tem Punta Umbria como destino. Um festival que envolve cerca de 300 estudantes madeirenses, que pelos vistos se mantém, mas com alternativa para quem não quer participar devido o surto de coronavírus.

Na prática, o festival não está cancelado pela organização, que sugere contudo uma outra data para a realização do evento ou então um reembolso parcial de 30% para quem quiser cancelar ou um crédito de 50% para utilizar em outros produtos da agência.

Dado o interesse reproduzimos o comunicado na íntegra:

“A Xtravel não é alheia às condições que rodeiam a saúde dos seus clientes e os riscos inerentes, privilegiando acima de tudo a sua segurança e bem-estar. Bem ciente das circunstâncias que envolvem a organização do Festival Village (FV2020), previsto para as datas de 28 de Março a 03 de Abril, emite o seguinte comunicado.

A Xtravel celebrou com os seus clientes por um lado e com os seus fornecedores por outro, contratos que são muito claros quanto às obrigações que a Xtravel assumiu e em que incorre. Trata-se de uma situação extremamente delicada que tem vindo a ser avaliada todos os dias.

Existem naturalmente vínculos contratuais que ligam a Xtravel a organizadores do evento e por sua vez a prestadores de serviços de hotelaria, transportes, produção, artistas, entre outros, e que visam e visavam garantir de forma responsável a produção do FV2020. É evidente que ao tempo da sua celebração não era razoável prever-se um cenário como que assistimos hoje por toda a Europa, assim como não é legalmente possível por parte da Xtravel reclamar junto dos seus parceiros o ressarcimento de uma parte significativa dos valores já pagos ao longo dos últimos meses, quando também eles já incorreram em custos. É da mais elementar justiça não julgar quem tudo fez, cumprindo a lei, para que um evento ocorra de forma responsável e bem organizada como tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos.

Assim e pela vinculação legal a que a Xtravel se encontra adstrita relativamente à organização do FV2020 vem, por este meio, informar que mantém disponível todo o dispositivo organizativo inerente à realização do mesmo, à disposição de todos os clientes e respetivos encarregados de educação, que continuem a pretender usufruir do evento nas datas contratadas.

No entanto, na prossecução da total satisfação das necessidades de todos os clientes e dada a atual conjuntura a que se soma a natural preocupação, que também é nossa, e que partilhamos com todos relativa às restrições inerentes ao usufruto do programa nas referidas datas, entende a XTravel, na defesa dos seus clientes e de acordo com aquilo que são na presente data as suas possibilidades, propor uma nova data para a realização do evento ou, alternativamente, um reembolso parcial nos moldes abaixo indicados.

Pedimos por isso a todos os clientes que manifestem, a partir das 10h00 do dia 11 de Março, através do acesso à sua área de cliente, qual a opção pretendida das abaixo indicadas.

Opções:

1. Participação no evento, de acordo com o contratualizado, entre 28 de Março a 3 Abril de 2020.

2. Participação no evento no mês de Dezembro de 2020 (16 a 22 de Dezembro).

3. Cancelamento da inscrição no FV2020 mediante reembolso de 30% do valor já pago, para clientes que tenham pago a totalidade do pacote de viagem dentro dos prazos estabelecidos.

4. Cancelamento da inscrição mediante um crédito correspondente a 50% do valor já pago, para clientes que tenham pago a totalidade do pacote de viagem dentro dos prazos estabelecidos, para utilização noutros produtos da Xtravel, tais como viagens a outros destinos, excluindo e edição do FV2021.

Os clientes que não se pronunciarem até à data limite de 23h59 de quinta-feira dia 12 de Março, perdem o direito à alteração, permanecendo assim na condição contratual em que se encontravam ao tempo.

Esperando poder merecer a compreensão de todos, Xtravel”.