Voos desviados no aeroporto do Porto devido ao mau tempo

As “condições meteorológicas adversas” estão provocar o desvio de pelo menos nove voos no Aeroporto Sá Carneiro, distrito do Porto, disse à Lusa fonte oficial da ANA Aeroportos.

Há pelo menos nove voos que deviam ter chegado hoje de manhã ao Aeroporto de Sá Carneiro, no distrito Porto, mas foram todos desviados, pode ler-se no sítio da Internet da ANA Aeroportos sobre “Informação de Chegadas e Partidas”.

O voo das 11h10 com origem de Frankfurt (Alemanha) pela companhia aérea Lufthansa foi desviado, bem como o voo das 11h35 da Ilha da Terceira (Açores/Portugal) da Ryanair.

Desviados foi também o voo das 11h50 de Milão/Bérgamo (Itália) da Ryanair, o voo das 11h50 de London (Stansted/Reino Unido) da Ryanair, bem como o voo das 11h55 de Nantes (França) da Easyjet.

O voo das 11h55 de Toronto (Canadá) da Azores Airline também aparece como “diverted”, tal como o voo das 12 horas de Manchester (Reino Unido) da Ryanair ou o voo das 12h45 de Veneza da Ryanair.

Segundo fonte oficial da ANA Aeroportos, o desvio dos voos está relacionado com “as condições meteorológicas adversas”, remetendo mais explicações para mais tarde.

Entre as 11 horas e as 13h33 de hoje apenas três voos - Lisboa, Paris e Genova - aterram no Aeroporto Sá Carneiro, indica no sítio da Internet da ANA Aeroportos.