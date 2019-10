Voo Boston/Ponta Delgada só chega hoje à tarde a São Miguel

O voo Boston/Ponta Delgada, da Azores Airlines, previsto para chegar às 06 horas de hoje, só chegará a São Miguel, nos Açores, esta tarde, devido à passagem do furacão ‘Lorenzo’ no arquipélago, segundo a companhia aérea açoriana.

“O voo Boston/Ponta Delgada que deveria ter chegado as 06 horas de hoje só chegará esta tarde, pelas 15 horas. Atrasámos a partida de Boston (Estados Unidos da América) devido à passagem do furacão no Atlântico”, explicou à agência Lusa o porta-voz da companhia.

António Portugal disse, no entanto, que a companhia está a realizar a partir de Ponta Delgada “os voos com destino a Lisboa, Madeira e para a ilha de Santa Maria (grupo oriental dos Açores).

Quanto aos voos inter-ilhas, nomeadamente para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e ocidental (Flores e Corvo), assegurados pela SATA Air Açores, António Portugal disse que a operação aérea “só será retomada a partir das 15 horas locais (mais uma hora em Lisboa) quando está prevista a melhoria do tempo”.

De acordo com o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores, o número de ocorrências aumentou para 93, tendo a maior parte sido registada na ilha do Faial (43).

O número de pessoas desalojadas devido à passagem do furacão “Lorenzo” subiu para 26, das quais 19 na cidade da Horta.

Foram encerradas 61 estradas em todas as ilhas, com excepção do Corvo e de Santa Maria.

A rajada mais forte registada até ao momento pelo IPMA foi de 163 km/h, no Corvo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dos Açores, o período crítico do furacão “Lorenzo” iria decorrer até às 09 horas da região (10 horas em Lisboa), afectando maioritariamente a ilha das Flores e do Corvo.