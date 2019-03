Vitória do Benfica frente ao Moreirense em destaque nos jornais nacionais

A vitória do Benfica frente ao Moreirense domina as capas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 18 de Março. O jogo disputado ontem em Moreira de Cónegos, ditou a vitória aos encarnados por quatro bolas a zero, colocando-os na liderança da tabela classificativa em igualdade de pontos com o FC Porto (63).

O JN escreve que o Benfica deu um salto à liderança, enquanto que o Correio da Manhã coloca a Águia de garra firme no topo. A Bola diz que encarnados estão frescos e felizes e o Record fala em líder de goleada, enquanto que o Record fala em Topo de Gama.

Há ainda outras notícias em destaque, como o Portugal Fashion que decorre na Alfândega do Porto e evidenciou na Passerelle os filhos dos jogadores Pepe e Coentrão, sem esqueceras tendências dos criadores nacionais.

O JN salienta que os hospitais já não precisam de Mário Centeno para contratar já que as unidades de saúde deixam de depender das Finanças para substituir profissionais de saúde.

O DN refere que vacinas, alergias e outros dados clínicos nacionais serão partilhados em Julho na Europa.

Luxemburgo, Finlândia, Estónia, República Checa e Croácia são os primeiros países com quem Portugal vai partilhar dados de saúde dos seus cidadãos.

Já o Jornal I diz que curar um cancro vai mais além do que curar a doença do corpo. A reportagem explica como Daniela Antão, advogada, curou-se de um cancro da mama.

O Jornal Público destaca o facto de o Montepio já ter pago um milhão para defender Tomás Correia e refere ainda que os novos pedidos de nacionalidade aumentaram em 50% nos últimos dois anos. Para ler tem também uma reportagem no maior campo de refugiados do mundo, em Kutupalong.