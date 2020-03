Vírus já matou 4.923 pessoas

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 131.460 e o número de mortes subiu para 4.923, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 17:00 de hoje.

Citando fontes oficiais, a AFP refere que, no total, foram registadas em 116 países e territórios 7.360 novas contaminações e 357 novas mortes desde o balanço das 17:00 de quarta-feira.

Os países que anunciaram novas mortes nas últimas 24 horas são a Itália, com 189 novos casos, o Irão (75) e a Espanha (37).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, registou um total de 80.793 casos, incluindo 3.169 mortes e 62.793 curas. Quinze novos casos e 11 novas mortes foram anunciados entre quarta-feira e hoje.

Noutras partes do mundo, hoje às 17:00 registava-se um total de 1.754 mortes (346 novas) para 50.668 casos (7.345 novas).

Os países mais afetados após a China são Itália, com 1.016 mortes em 15.113 casos, Irão com 429 mortes (10.075 casos), Espanha com 84 mortes (2.968 casos) e Coreia do Sul, com 66 mortes (7.869 casos).

Desde quarta-feira às 17:00, Polónia, Áustria, Guiana, Argélia, Azerbaijão, anunciaram as primeiras mortes ligadas ao novo coronavírus.

Cuba, Guiana, Jamaica anunciaram os primeiros casos.

A Ásia teve um total até hoje de 90.773 casos (3.253 mortes), a Europa 27.741 casos (1.182 mortes), o Médio Oriente 11.035 casos (440 mortes), os Estados Unidos e Canadá 1.416 casos (39 mortes), América Latina e Caraíbas 207 casos (3 mortes), a Oceânia 155 casos (3 mortes), África 134 casos (3 mortes).