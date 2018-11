Vento forte provoca estragos em Vila Real

O vento forte provocou estragos em Vila Real, com queda de árvores que condicionaram estradas e danificaram carros, e o derrube de andaimes e de uma grua para um campo de futebol, segundo a GNR e a Proteção Civil.

Esta noite, a zona de Vila Real está a ser atingida pelo vento muito forte que provocou várias ocorrências no concelho transmontano.

“Temos bastantes ocorrências esta noite, com árvores de grande porte caídas, tendo causados estragos em algumas viaturas que estavam na via pública. Temos a praça da Nossa Senhora da Conceição cortada e caíram também árvores e cabos elétricos na zona da Estação”, afirmou à agência Lusa Miguel Fonseca, responsável pela Proteção Civil Municipal.

Segundo fonte da GNR, a queda de uma árvore condicionou temporariamente o Itinerário Principal 4 (IP4), ao quilómetro 93, junto a Parada de Cunhos, no sentido Vila Real-Amarante.

Também há registos de queda de árvores na Estrada Nacional 15 (EN15), na zona de Parada de Cunhos, e ao quilómetro 61 da EN2 uma árvore caiu sobre um carro e obstruiu a via.

No centro da cidade de Vila Real, uma grua de grandes dimensões caiu para o relvado do Estádio do Calvário e verificou-se ainda a queda de taipais e andaimes, bem como de árvores.

Há também registos de falhas de eletricidade em algumas zonas da cidade.

Para o terreno foram mobilizados bombeiros das duas corporações da cidade, da Cruz Verde e Cruz Branca com cerca de 30 operacionais, e ainda elementos da Proteção Civil Municipal, da PSP e GNR.