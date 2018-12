Vendas de perfumaria e cosmética devem atingir 5.2 mil milhões de euros no mercado ibérico

As vendas de perfumaria e cosmética no mercado ibérico deverão crescer 2% em 2018 para 5.215 milhões de euros, de acordo com um estudo da Informa D&B hoje divulgado.

“A curto prazo as previsões apontam para que a tendência de crescimento da faturação do setor se mantenha, num contexto de subida moderada da procura interna, ainda que seja expectável um crescimento menor do que nos últimos anos. Estima-se que em 2018 o mercado ibérico cresça cerca de 2%, em valor, para 5.215 milhões de euros”, indicou, em comunicado, a consultora Informa D&B.

O estudo Setores Perfumaria e Cosmética (mercado ibérico) revelou ainda que em 2017 as vendas no mercado ibérico mantiveram, em 2017, a tendência ascendente dos últimos anos, embora se tenha verificado um “abrandamento moderado” do ritmo de crescimento.

No ano em causa, o volume de negócios ascendeu a 5.112 milhões de euros, o que se traduziu em mais 2,2% face a 2016.

“Em valor, o mercado em Espanha cresceu 2,2% para 4.271 milhões de euros, enquanto em Portugal o aumento foi de 2,3%, situando-se nos 841 milhões”, precisou a consultora.

As exportações a partir de Espanha aumentaram 11,5% em 2017 para 3.508 milhões de euros e, em Portugal, o crescimento “situou-se acima de 10%”, tendo as vendas ao exterior ascendido a 195 milhões de euros.

Os principais destinos das exportações espanholas em 2017 foram Alemanha, Portugal, França, Estados Unidos e Reino Unido, com um peso conjunto total próximo dos 37%.

Por sua vez, 33% das exportações portuguesas tiveram Espanha como destino, destacando-se ainda países como Angola (17%) e o Reino Unido (11%).

Por segmento, o de cuidados de pele é o mais importante, representando 28,1% das vendas globais em Espanha e Portugal em 2017, seguido pelos produtos de higiene (25,3%), os perfumes e as fragrâncias (18,8%), os produtos de cuidados para o cabelo (18,3%) e a cosmética decorativa (9,5%).

De acordo com os dados disponibilizados pela Informa D&B, em 2017 o setor ibérico era constituído por cerca de 400 empresas.