Venda de café em Portugal cresce 4,9% em 2018 para 535 milhões de euros

As vendas de café em Portugal atingiram 535 milhões de euros em 2018, mais 4,9% face ao ano anterior, comportamento suportado pelo crescimento do consumo dos lares e pelo desempenho da economia, refere a Informa D&B.

De acordo com um estudo sobre o scetor do café, o valor deste mercado em Portugal tem mantido nos últimos exercícios “uma tendência de moderado crescimento” apresentando taxas de variação anual de cerca de 5%, apoiado no crescimento do consumo dos lares e da economia portuguesa em geral.

Paralelamente, o valor da produção de café registou um aumento de 5,4% em 2018, situando-se em 484 milhões de euros.

Já as exportações de café torrado e solúvel atingiram 70 milhões de euros, apresentando um crescimento de 6,1% em relação a 2017, refere o estudo.

A Espanha surge como o principal destino das exportações de café, com 35,5% do total, à frente da França e Grécia.

O documento refere ainda que, no que diz respeito às importações, no ano passado aumentaram 3,4%, cifrando-se em 121 milhões de euros.

Em 2017, no sector de café em Portugal operavam 67 empresas.

Por áreas geográficas, a zona Norte contava com 23 empresas, seguindo-se a zona de Lisboa, com 20 empresas.

A grande maioria das empresas que operam no sector do café em Portugal são de pequena e média dimensão e, em geral, têm uma gestão de tipo familiar e atuam a nível regional.

Há ainda a destacar um reduzido número de grandes operadores, alguns dos quais estão integrados em grupos com uma oferta diversificada de produtos de alimentação, salienta o estudo.

Em Portugal existe apenas uma empresa com mais de 500 trabalhadores e outras cinco que empregam 100 ou mais efectivos, sendo de realçar que 82% das empresas empregam menos de 20 trabalhadores.